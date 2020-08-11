التوظيف في بريطانيا انخفض لأدنى مستوياته

وحسب المكتب فان هذا الانخفاض هو أكبر تراجع منذ 2009، في الوقت الذي تؤثر فيه أزمة فيروس كورونا سلبا على سوق العمل.



وقبع معدل البطالة عند 3.9 بالمئة لكن ذلك يعكس زيادة في عدد الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن عمل ولذلك لا يُعتبروا عاطلين.