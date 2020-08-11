القبض على ثلاثة 'إرهابيين' في السليمانية شمالي العراق

وقالت الوكالة، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية وبعد ورود معلومات استخباراتية عن تواجد ثلاثة إرهابيين في السليمانية هربوا من مدينة اللطيفية في بغداد، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الرد السريع وبالتنسيق مع الأسايش وجهاز مكافحة الارهاب في منطقة كردستان".



وأضافت الوكالة في بيان أنه "تم إلقاء القبض عليهم في قضاء جمجمال وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية"، مشيرةً إلى " تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى جهة الطلب".



هذا واعلنت خلية الاعلام الامني في العراق اليوم الثلاثاء، عن صد تعرض لعناصر "إرهابية" في محافظة كركوك شمالي العراق.



وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الأمنية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك تصد تعرضا لعناصر إرهابية على قرية الماجد".



وأضافت "هذا التعرض اسفر عن استشهاد ضابط في لواء المشاة الآلي الثالث بالفرقة الخامسة ب‍الشرطة الاتحادية وجرح اثنين من المدنيين واحد عناصر الحشد العشائري".