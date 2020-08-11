الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 12:02

انطلاق أول اقتراع لمجلس الشيوخ المصري

انطلاق أول اقتراع لمجلس الشيوخ المصري
ويحق لنحو 63 مليون مصري التصويت من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة).

وتضم اللجان العامة بالمحافظات 14 ألفا و92 لجنة فرعية؛ حيث يُجرى التصويت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاض (أساسي واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا جراء تجمعات الناخبين أمام وداخل المقار الانتخابية، وأبرزها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية.

وأجريت عملية التصويت للمصريين في الخارج بـ124 دولة حول العالم، يومي الأحد والإثنين الماضيين، عبر البريد السريع فقط للمرة الأولى؛ تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ المصرية وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد.

أما فيما يتعلق بالقوائم فقد ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم والموزعة والتي تضم إجماليا 100 مقعد.

ومن المقرر أن تتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس/آب الجاري.

ومجلس الشيوخ تم استحداثه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في أبريل من العام الماضي، ويبلغ عدد أعضائه 300 نائب.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
رقم : 879627
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
11 آب 2020
الأهداف الخفية وراء المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت
الأهداف الخفية وراء المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت
11 آب 2020
لبنان.. استقالة حكومة دياب وعودة
لبنان.. استقالة حكومة دياب وعودة 'الستاتيكو' القديم
11 آب 2020
الاركان الايرانية تصدر بيانها الأول بشأن الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي
الاركان الايرانية تصدر بيانها الأول بشأن الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي
11 آب 2020
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
10 آب 2020
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
10 آب 2020
الأسرى بين فكيّ الاعتقال وكورونا
الأسرى بين فكيّ الاعتقال وكورونا
10 آب 2020
ازاحة الستار عن قدم نابضي كربوني محلي الصنع في ايران
ازاحة الستار عن قدم نابضي كربوني محلي الصنع في ايران
10 آب 2020
لبنان ما بعد 4 آب.. هذه هي مكاسب المحور الاميركي
لبنان ما بعد 4 آب.. هذه هي مكاسب المحور الاميركي
10 آب 2020
انتظروا التحقيقات.. حين يُعلن نزاهة حزب الله
انتظروا التحقيقات.. حين يُعلن نزاهة حزب الله
8 آب 2020
هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية
هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية
8 آب 2020
أيام تحالف العدوان في محافظة الجوف تقترب من حافة النهاية
أيام تحالف العدوان في محافظة الجوف تقترب من حافة النهاية
8 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس