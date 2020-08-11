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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 13:18

بوتين يعلن تلقي احدى بناته اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا

بوتين يعلن تلقي احدى بناته اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا
وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وقال الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

وتابع خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الضخم لهذا الدواء في المستقبل القريب"، مشددا على أن التطعيم يجب أن يكون "طوعيا" حتى يتمكن كل من يرغب في ذلك من الاستفادة من إنجازات العلماء الروس.

وأضاف بوتين: "أعلم أن العمل على لقاحات من هذا النوع في روسيا مستمر في مؤسسات أخرى، أتمنى النجاح لجميع المتخصصين. يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة الأولى، وهي مهمة جدا لبلدنا، وللعالم بأسره".
رقم : 879635
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