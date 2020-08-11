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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 14:40

عدد الاصابات بكورونا في ايران بلغ 331 الفا والمتعافين 288 ألفا

عدد الاصابات بكورونا في ايران بلغ 331 الفا والمتعافين 288 ألفا
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2345 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 331 الفا و 189 حالة لغاية الان بينهم 3983 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 288 الفا و620 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 184 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 18 الفا و 800 شخص.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و736 الفا و514 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.
رقم : 879649
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