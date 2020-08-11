انتخاب حموده صباغ بالتزكية رئيساً لمجلس الشعب السوري

وكان المجلس تابع جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الثالث برئاسة أكبر الأعضاء سناً عبد الحميد أسعد الظاهر وواصل أعضاء المجلس أداء القسم الدستوري.



يذكر أن مجلس الشعب يعقد ثلاث دورات عادية في السنة الأولى ويجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.



ومع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب تبقى آمال السورين معلقة على تغيير جذري يمثل اختياراتهم وتطلعاتهم وهمومهم.



الجدير ذكره ان الجلسة الاولی لمجلس الشعب في دورته التشريعية الثالثة عقدت بحضور كامل الاعضاء المنتخبين الذين أدوا اليمين الدستوري معلنين عن بدء مرحلة جديدة لطال ما انتظرها السوريون لتحقيق مطالبهم السورية والاقتصادية.