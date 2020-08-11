وصول طائرتين كويتيتين محملتين بالمواد الغذائية والطبية

بيروت (اسلام تايمز )- وصلت ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت طائرتان عسكريتان كويتيتان محملتين بعشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية مهداة الى لبنان ضمن المساعدات اليومية التي ترسلها دولة الكويت في إطار الجسر الجوي بين البلدين لمساندة لبنان جراء الانفجار الذي حصل مساء الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت.