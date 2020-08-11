أحدث العناوين :
طرح النفط في سوق البورصة خطوة مهمة لمواجهة الحظر النفطي
الجيش الكويتي يؤكد “سلامة واستقرار” الحدود الشمالية للبلاد
انفجار اصاب رتلا للتحالف الأميركي شمالي بغداد
وصول طائرتين كويتيتين محملتين بالمواد الغذائية والطبية
انتخاب حموده صباغ بالتزكية رئيساً لمجلس الشعب السوري
عدد الاصابات بكورونا في ايران بلغ 331 الفا والمتعافين 288 ألفا
وزير خارجية مصر مستعدون للوقوف الى جانب الشعب اللبناني
البرلمان الإيراني يعقد غدا جلسة لمنح الثقة لوزير الصناعة المقترح
باسيل: نعم للاسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة
استشهاد وإصابة 12 يمنيا بقصف العدوان على الحديدة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
11 August 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 14:47
انفجار اصاب رتلا للتحالف الأميركي شمالي بغداد
وتسبب الانفجار في اندلاع حريق حاوية في إحدى المركبات، لكن الجيش لم يذكر شيئا عن سقوط قتلى أو جرحى. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
879653
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
11 آب 2020
الأهداف الخفية وراء المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت
11 آب 2020
لبنان.. استقالة حكومة دياب وعودة 'الستاتيكو' القديم
11 آب 2020
الاركان الايرانية تصدر بيانها الأول بشأن الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي
11 آب 2020
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
10 آب 2020
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
10 آب 2020
الأسرى بين فكيّ الاعتقال وكورونا
10 آب 2020
ازاحة الستار عن قدم نابضي كربوني محلي الصنع في ايران
10 آب 2020
لبنان ما بعد 4 آب.. هذه هي مكاسب المحور الاميركي
10 آب 2020
انتظروا التحقيقات.. حين يُعلن نزاهة حزب الله
8 آب 2020
هزيمة أمريكا الكبرى في حرب الاستخبارات السرية
8 آب 2020
أيام تحالف العدوان في محافظة الجوف تقترب من حافة النهاية
8 آب 2020
أحدث العناوين
طرح النفط في سوق البورصة خطوة مهمة لمواجهة الحظر النفطي
الجيش الكويتي يؤكد “سلامة واستقرار” الحدود الشمالية للبلاد
انفجار اصاب رتلا للتحالف الأميركي شمالي بغداد
وصول طائرتين كويتيتين محملتين بالمواد الغذائية والطبية
انتخاب حموده صباغ بالتزكية رئيساً لمجلس الشعب السوري
عدد الاصابات بكورونا في ايران بلغ 331 الفا والمتعافين 288 ألفا
وزير خارجية مصر مستعدون للوقوف الى جانب الشعب اللبناني
البرلمان الإيراني يعقد غدا جلسة لمنح الثقة لوزير الصناعة المقترح
باسيل: نعم للاسراع بتأليف حكومة منتجة وفاعلة
استشهاد وإصابة 12 يمنيا بقصف العدوان على الحديدة
بوتين يعلن تلقي احدى بناته اللقاح الجديد ضد فيروس كورونا
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
انطلاق أول اقتراع لمجلس الشيوخ المصري
القبض على ثلاثة 'إرهابيين' في السليمانية شمالي العراق
التوظيف في بريطانيا انخفض لأدنى مستوياته
ليبيا.. تسجل 388 إصابة بـ'كورونا' في أكثر من 30 مدينة
الاحتلال يهدم منزل عائلة مقدسية في سلوان
الصحة العراقية.. هذا هو السبيل الوحيد للتغلب على كورونا
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
وزير خارجية الأردن يصل بيروت للتضامن مع الشعب اللبناني
الأكثر قراءة
روسيا تحذر ‘‘إسرائيل‘‘ بحزم من تكرار الاعتداء على سوريا
‘‘ بيت العنكبوت‘‘ معركة من نوع آخر مع العدو الصهيوني
4 شهداء في العدوان ‘‘الإسرائيلي‘‘ على قرية عين القاضي بالقنيطرة
عادل عبد المهدي: لبنان دافع عن كرامة العراق فلندافع عنه
بالفيديو: لحظة وقوع الانفجار الهائل في بيروت!
العراق يرسل أطباء ومساعدات طبية عاجلة الى بيروت
تونس: تصريح الفخفاخ بمصالحه كان منقوصا
الجيش السوري يكبد ‘‘داعش‘‘ خسائر فادحة في ريف حماه
نكبة بيروت.. بعيون ايران
الحشد يعثر على مخزن صواريخ وقاذفات شرق بعقوبة
اعتقال الخطيب الحسيني الشيخ حامد عاشور من مطار البحرين
مقتل 6 سوريين بانفجار بيروت الدامي
محمود عباس يعلن الحداد تضامنا مع الشعب اللبناني
ائتلاف 14 فبراير يعرب عن بالغ مواساته وتضامنه مع لبنان
من الذي كان يبتسم عندما إحترقت بيروت؟!
السفارة السورية تعلن فتح أبوابها للمتضررين من انفجار بيروت
مصر والسودان يعلقان اجتماعات سد النهضة
شاهد..صورة اكياس نترات الامونيوم من مرفأ بيروت قبل الانفجار
ردود الأفعال العربية والدولية على انفجار مرفأ بيروت
جمعية الوفاق البحرينية تتضامن مع شعب لبنان إثر انفجار بيروت
الأخبار الساخنة
ايران ستقاضي أميركا في المحافل الدولية
هل سيتعظ العدوان السعودي من عملية ‘‘ توازن الردع الرابعة‘‘ ؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
السودان تسجل 189 اصابة جديدة و7وفيات بكورونا
الأكثر بحثًا
القدس محور وحدة الشعوب الحرة والشريفة
إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس