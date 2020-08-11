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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 17:55

دياب بنى جسرا الى قلوب اللبنانيين لم تهدمه انفجارات الفتن

دياب بنى جسرا الى قلوب اللبنانيين لم تهدمه انفجارات الفتن
واعلن الرئيس اللبناني ميشال عون امس الاثنين، قبول استقالة الحكومة وطلب من الوزراء الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تشكل الحكومة الجديدة. وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قد اعلن استقالة حكومته. محذرا خلال كلمة القاها للبنانيين من منظومة الفساد المتجذرة في مفاصل الدولة واعتبر دياب انفجار مرفأ بيروت نتيجة لذلك الفساد المستشري.

وتوالت التعليقات والتغريدات المتعاطفة مع دياب ووجهوا له الشكر على التضحيات التي قدمها في سبيل النهوض بلبنان ومحاربة الفاسدين.

وتفاعل "ali alawieh" مع وسم "#الشعب_معك_يا_حسان" وكتب في تغريده له : "لأنك الأشرف والأصلح والنزيه ولأنك لا تملك زواريب وميليشيات واذا استمريت سوف تفضح ما سرقوا ونهبوا وتملكوا و ..... لذلك لا يروق لهم وجودكم واصلا لا تملك مكانا بينهم ".
دياب بنى جسرا الى قلوب اللبنانيين لم تهدمه انفجارات الفتن
فبعد أقل من ستة أشهر على إعلان تشكيلها، وفي ظل ضغوط اقتصادية وسياسية كبيرة فاقمها انفجار مرفأ بيروت الكارثي قبل أسبوع، اعلن رئيس الحكومة حسان دياب استقالة حكومته.

واشار محللون سياسيون لبنانيون الى ان ما جرى لبيروت مؤخراً كان كبيراً فاق طاقة لبنان وتسبب بردود فعل شعبية دفعت باتجاه تحميل المسؤولية على عاتق حكومة دياب رغم تورط الحكومات السابقة بالتسبب بكارثة بيروت، وهذا ما ادى الى استثماره واستغلاله ايضاً اعلامياً وسياسياً في الداخل والخارج، الامر الذي دفع بالرئيس اللبناني قبول استقالة حكومة حسان دياب وتحويلها الى حكومة تصريف اعمال ريثما تشكيل اخرى.

وغرد حساب باسم "Dou3@2 Dh@yni" : " لانك مش من أمراء الحرب الاهلية . لأنك مش من اللي دبحوا عالهوية. لانك مش من أصحاب النهب. لانك مش من اصحاب السرقات. لانك مش من اصحاب الخصخصات. لانك مش من المحسوبيات. لانك مش من 30 سنة عم تسرق معهم وكفك نضيف من دم اللبنانية بدهن يحملوك مسؤولية انفجار المرفأ ".

دياب بنى جسرا الى قلوب اللبنانيين لم تهدمه انفجارات الفتن
واكتفى "mohamed hajj shehade" بشكر دياب لمحاولته انقاذ لبنان في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به والضغوط الداخلية والخارجية "شكرا من القلب لانك حاولت".
دياب بنى جسرا الى قلوب اللبنانيين لم تهدمه انفجارات الفتن
الأوساط السياسية اعتبرت أن استقالة حكومة دياب ستدفع بالبلاد إلى حلقة جديدة من الفراغ، وان سيناريو اسقاط حكومة دياب كان حاضرا وينتظر التوقيت المناسب. حيث جاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليمعن أكثر في تهميش دور هذه الحكومة، وطالبا منهم التوافق على حكومة وحدة وطنية.

وهو ما اشاره له حساب باسم "Hassan B. Diab Supporters" في تغريدته الذي اعتبر ان سبب استقاله حكومة دياب هو الضغوط الداخلية والخارجية التي تريد استمرار الفساد في لبنان وانهم حملوا دياب مسؤولية اخطاء الحكومات السابقة:

"#الشعب_معك_يا_حسان، رئيس شريف، رئيس ما بيشبهن، رئيس قوي، بطل بقراراتك، حاصروك، تيحموا حالن، فجّروا الشعب كرمال يمنعوك تفجّر فسادهم، ومصرّين انن يحطوا التهمة فيك، مبروك على الشعب هيك سياسيين، طار التدقيق الجنائي، طار التحقيق، طار لبنان، بطل وبتضلّك بطل، كنت الأمل الأخير للبلد".
دياب بنى جسرا الى قلوب اللبنانيين لم تهدمه انفجارات الفتن
وكتب "حسام زهري" : " شكرا لأنك من شرفاء هذا الوطن الجريح".
دياب بنى جسرا الى قلوب اللبنانيين لم تهدمه انفجارات الفتن
و اكدت"Douaa" ان اسمي رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن سيسجل في كتب التاريخ وفي لوحة الشرفاء "يمر على الوطن الكثير من الرؤساء والوزراء.. لكن هم نادرون من تسجل أسماؤهم في لوائح الشرف ويذكرهم التاريخ أنهم بذلوا المستحيل لبقاء الوطن..".
دياب بنى جسرا الى قلوب اللبنانيين لم تهدمه انفجارات الفتن
وكما يرى محللون فان كل ما يحصل هو ان الولايات المتحدة والاوروبيين وبعض الدول العربية التي لا دور لها سوى التمويل والتاييد، اقتنعوا بفشل سياستهم في لبنان. لذلك كان لا بد من سيناريو بديل يعيد حلفاء واشنطن الى السلطة. وهو ما ينذر بسيناريوهات مشبوهة من خلف الدعوات لحكومة جديدة تتشكل بعد انتخابات مبكرة. و هو ما ابرزه زيارة الرئيس الفرنسي لمرفأ بيروت ومطالبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
رقم : 879664
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