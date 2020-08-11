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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 17:58

أبرز التطورات على الساحة السورية 11-8-2020

أبرز التطورات على الساحة السورية 11-8-2020

وبحسب المصادر أن "ميليشيا (قسد) داهمت منازل المواطنين في بلدة سويدان جزيرة واختطفت 9 مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة كما نشرت عدة حواجز داخل البلدة لمنع الأهالي من المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها قرى وبلدات عديدة من ريف دير الزور للمطالبة بطرد ميليشيا (قسد) وقوات الاحتلال الأمريكي".
 
واشارت المصادر "الى ان ريف دير الزور يشهد مظاهرات شعبية متواصلة للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا (قسد) التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة".
 
هذا وأكد أبناء العشائر القاطنة في منطقة السبخة بريف الرقة وقوفهم إلى جانب أي مقاومة ترمي إلى تحرير الأراضي السورية من الاحتلال وأدواته ووقوفهم التام مع انتفاضة أبناء عشيرة العكيدات والعشائر الأخرى في دير الزور في وجه غدر وغطرسة ميليشيات “قسد” المدعومة أمريكياً.
 
وأعلن أبناء عشائر السبخة في بيان لهم خلال وقفة تضامنية مع عشائر دير الزور دعمهم بكل قوة وصلابة وحزم أي مقاومة ترمي إلى تحرير كل شبر من أرض سورية من أي شكل من أشكال الاحتلال وعودة هذه الأرض بأهلها الشرفاء وخيراتها إلى حضن الوطن سورية.
 
واستنكر ابناء العشائر في بيانهم جرائم استهداف واغتيال شيوخ عشائر ورموز وطنية واجتماعية لها دور وحضور اجتماعي وانساني في خدمة أبناء تلك المناطق مؤكدين خلال اللقاء أن وجود عصابات “قسد” المدعومة من المحتل الأمريكي هو احتلال وأن أي بيان أو سلوك لأي شخص مهما كانت صفته لا يحمل هاجس الولاء التام للدولة السورية هو ولاء مأجور ومنقوص وطنياً نقف ضده ونحن منه براء فهو لا يمثلنا ولا يمثل توجهاتنا الوطنية الواضحة.
 
وشدد أبناء عشائر السبخة على ولائهم التام لسورية الوطن والأرض والمحبة وقائدها الرئيس بشار الأسد والوقوف الدائم والحازم مع كل عمل وسلوك يرمي إلى تحرير الأرض من رجس الإرهاب والاحتلال موجهين التحية لأرواح شهداء الوطن.
 
وكان شيوخ ووجهاء قبيلة العكيدات العربية في دير الزور أكدوا أمس ضرورة توحيد المواقف حيال ما يجري في منطقة الجزيرة السورية من اعتداءات تقوم بها ميليشيا “قسد” بدعم أمريكي صهيوني وممارستهم الاجرامية والتي تمثلت مؤخراً بالاعتداء على حرمات الوطن ونهب خيراته وتصفية الرموز الوطنية.
 
رقم : 879666
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