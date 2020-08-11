رئيس الفلبين يعلن استعداده لتجربة لقاح كورونا الروسي

وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على اللقاح المحتمل هذا الشهر وعبرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.



والفلبين من الدول التي jسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 أمس الاثنين بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.



وقال دوتيرتي في كلمة بثها التلفزيون الليلة الماضية "سأبلغ الرئيس الروسي بأنني أثق كثيرا في دراساتكم لمكافحة كوفيد وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقا".

وأثار السباق العالمي المحموم لتوفير لقاح مضاد للفيروس المخاوف من أن تأتي اعتبارات السرعة والهيبة الوطنية على حساب السلامة.



ولتهدئة مخاوف الناس، عرض دوتيرتي أن يكون اول من يجرب اللقاح الجديد قائلا "يمكنني أن أكون أول من يخضعونه للتجربة".



وقال مكتبه اليوم الثلاثاء إن الفلبين مستعدة للعمل مع روسيا على تجارب اللقاح وإمداداته وإنتاجه.



ونقلت رويترز عن مصدر روسي أن أول لقاح محتمل ضد مرض كوفيد-19 في روسيا سيحصل على الموافقة التنظيمية المحلية في أغسطس آب وسيجري تطعيم العاملين في مجال الصحة به بعد ذلك بقليل.



لكن السرعة التي تتحرك بها روسيا لطرح اللقاح دفعت بعض وسائل الإعلام في الغرب إلى التساؤل إن كانت موسكو تعطي الأولوية لهيبتها الوطنية على حساب العلم والسلامة.



ويجري حاليا تطوير أكثر من مئة لقاح محتمل على مستوى العالم سعيا لوقف جائحة كوفيد-19.



وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن أربعة لقاحات على الأقل وصلت إلى المرحلة الثالثة الأخيرة من التجارب على البشر وهي ثلاثة لقاحات في الصين ولقاح في بريطانيا.