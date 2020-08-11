موسوي : رفع بعض اجراءات الحظر مؤقتا غير واقعي

وفي تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء في معرض اجابته على اسئلة المراسلين حول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن مصدر مجهول بخصوص الالغاء المؤقت لجزء مما يسمى باجراءات الحظر غير المستهدفة، وصف موسوي، هذه التصريحات بأنها أنباء غير واقعية، والغرض منها غير واضح.



واضاف: ليس من المستبعد أن يكون فشل سياسات الحظر الأميركية موضع جدل بين أوروبا والولايات المتحدة، لكن ما يقلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو أن اجراءات الحظر الأميركية أحادية الجانب غير قانونية وجائرة، ووفقًا للاتفاق النووي والقرار رقم 2231، فإن اميركا ملزمة برفع وإلغاء جميع اجراءات الحظر التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق النووي.



یذکر ان بعض وسائل الإعلام، قالت نقلا عن مصادر وصفتها بانها مطلعة، بانه سیتم رفع بعض اجراءات الحظر المفروض مؤقتا.