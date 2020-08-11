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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 18:08
تضامنًا مع بيروت..

تونس مستعدة لاستقبال 200 طالب لبناني

تونس مستعدة لاستقبال 200 طالب لبناني
وسيتم تمتيع هؤلاء الطلبة بالمنحة والسكن الجامعي حتى استكمال دراستهم الجامعية.

وأشادت الوزيرة التونسية بعمق العلاقة التاريخية بين تونس ولبنان، داعية إلى مزيد من تفعيل آفاق التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي رسالة وجهتها إلى نظيرها اللبناني، عبرت الجريبي عن مواساة وتضامن تونس مع لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت الذي خلف أكثر من 150 قتيلا و6000 آلاف جريح.

وفي وقت سابق، أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف المصابين.
رقم : 879671
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