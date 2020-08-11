العراق.. تسجيل 3396 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2312 حالة

وأعلنت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لهذا اليوم الثلاثاء، قالت انه تم فحص ( 18901) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1183950 ).

واضافت ان وزارة الصحة سجلت هذا اليوم (2312) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 204

بغداد / الكرخ 510

مدينة الطب 60

النجف الأشرف 62

السليمانية 46

أربيل 95

دهوك 30

كربلاء 262

كركوك 63

ديالى 83

واسط 142

البصرة 123

ميسان 52

بابل 208

الديوانية 94

ذي قار 65

الأنبار 29

نينوى 88

صلاح الدين 96

كما سجلت الوزارة 3396 حالة اصابة لهذا اليوم موزعة كما يلي:

بغداد الرصافة 273

بغداد الكرخ 123

مدينة الطب 90

النجف 244

السليمانية 167

أربيل 398

دهوك 88

كربلاء 278

كركوك 222

ديالى 107

واسط 117

البصرة 426

ميسان 188

بابل 124

الديوانية 113

ذي قار 119

الأنبار 34

المثنى 106

نينوى 122

صلاح الدين 57

وأما الوفيات فكانت اليوم 67 حالة وفاة وزعت كما يلي :

بغداد الرصافة 3

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 4

أربيل 9

كربلاء 2

كركوك 8

ديالى 3

واسط 3

البصرة 8

ميسان 1

بابل 8

الديوانية 3

ذي قار 1

المثنى 3

نينوى 1