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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 18:10

العراق.. تسجيل 3396 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2312 حالة

العراق.. تسجيل 3396 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2312 حالة
وأعلنت الوزارة في صفحتها على الفيسبوك الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لهذا اليوم الثلاثاء، قالت انه تم فحص ( 18901) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1183950 ).
واضافت ان وزارة الصحة سجلت هذا اليوم (2312) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 204
بغداد / الكرخ 510
مدينة الطب 60
النجف الأشرف 62
السليمانية 46
أربيل 95
دهوك 30
كربلاء 262
كركوك 63
ديالى 83
واسط 142
البصرة 123
ميسان 52
بابل 208
الديوانية 94
ذي قار 65
الأنبار 29
نينوى 88
صلاح الدين 96
كما سجلت الوزارة 3396 حالة اصابة لهذا اليوم موزعة كما يلي:
بغداد الرصافة 273
بغداد الكرخ 123
مدينة الطب 90
النجف 244
السليمانية 167
أربيل 398
دهوك 88
كربلاء 278
كركوك 222
ديالى 107
واسط 117
البصرة 426
ميسان 188
بابل 124
الديوانية 113
ذي قار 119
الأنبار 34
المثنى 106
نينوى 122
صلاح الدين 57
وأما الوفيات فكانت اليوم 67 حالة وفاة وزعت كما يلي :
بغداد الرصافة 3
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
النجف 2
السليمانية 4
أربيل 9
كربلاء 2
كركوك 8
ديالى 3
واسط 3
البصرة 8
ميسان 1
بابل 8
الديوانية 3
ذي قار 1
المثنى 3
نينوى 1
رقم : 879672
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