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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 18:12

التشيك ترفض وجود القوات الأمريكية على أراضيها

التشيك ترفض وجود القوات الأمريكية على أراضيها
وتعليقا على إعادة انتشار 12 ألف جندي أمريكي منتشرين حاليا في ألمانيا، اعتبر بابيش إن براغ لا ترى أي جدوى من استضافتهم على أراضيها في جمهورية التشيك.

وقال:"لا أرى أي سبب لضرورة وجود الجيش الأمريكي على أراضينا. الجانب التشيكي غير مهتم بهذا. نحن حلفاء في الناتو، لا شيء يتغير في هذا. لا يزال غير معروف إلى أين سيذهب هؤلاء العسكريون (من ألمانيا)، ولكن بالتأكيد ليس لعندنا، نحن لم نطرح هذا السؤال قط. كما قلت، أنا مهتم أكثر (بالتفاوض مع بومبيو) بعلاقاتنا التجارية وأعمال شركاتنا".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي بومبيو إلى براغ صباح اليوم الثلاثاء، وبعد فترة راحة قصيرة، توجه بالسيارة إلى بيلزن، حيث سيجري محادثات مع نظيره التشيكي، توماس بيتشيشكيك، في مبنى مصنع الجعة "بيلزينسكي برازدروج".

وسيزور كلا الوزيرين نصب باتون التذكاري ببلزن ويضعان أكاليل الزهور على النصب تعبيرا عن الشكر لأمريكا، على اعتبار أن الجزء الغربي من الجمهورية تم تحريره في الحرب العالمية الثانية من قبل القوات الأمريكية في ربيع عام 1945.

وسيجري بومبيو، الأربعاء، محادثات مع رئيس الوزراء بابيش، ثم يستقبله رئيس الجمهورية، ميلوس زيمان، بعد الظهر، وسيلقي بومبيو خطابا أمام أعضاء مجلس الشيوخ بالبرلمان التشيكي، ويشارك في المناقشات معهم حول الموضوعات السياسية الراهنة.
رقم : 879673
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