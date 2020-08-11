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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 18:14

ايران تعتقل خمسة جواسيس مرتبطين بأجهزة مخابرات أجنبية

ايران تعتقل خمسة جواسيس مرتبطين بأجهزة مخابرات أجنبية
وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، قال اسماعيلي: تم في الايام الاخيرة القبض على عدد من الجواسيس والعناصر الخائنة من قبل اجهزة الامن الايرانية.

واضاف: تم اعتقال خمسة اشخاص في وزارة الخارجية والصناعة وشركات صنع قطعات الغيار والمساندة في مجال الطاقة ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية، وكان من بين الأشخاص الذين كان اعتقالهم بشكل جيد للغاية متزعم زمرة "تندر" الذي ارتكب اعمالا إرهابية.

وتابع قائلا: والغريب أن الدول التي تدعي حقوق الإنسان أصبحت ملاذات آمنة للإرهابيين ، تأوي الذين تلطخت أيديهم بدماء الابرياء، وتوفر لهم التسهيلات ووسائل الإعلام.

واضاف اسماعيلي: تم مؤخرا اصدار حكم السجن على جاسوسين احدهما يدعى "مسعود مصاحب" والذي كان یشغل أمين عام جمعية الصداقة النمساوية الايرانية، وكان مرتبطا بأجهزة المخابرات الالمانية والصهيونية، وشارك في جمع معلومات مختلفة في مختلف المجالات بما في ذلك المشاريع العسكرية والنووية وتقنية النانو والعلاجية والطبية، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتابع قائلا: کما تم الحکم على شخص يدعى شهرام "شيرخاني" كان جاسوسا وعميلا وباع المعلومات لبريطانيا في مختلف المجالات الحساسة وحاول تجنيد بعض المدراء للمشاركة في التجسس وحكم عليه بالسجن 10.
رقم : 879674
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