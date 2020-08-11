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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 18:16

1764 حالة شفاء و18 وفاة بكورونا في دول خليجية

1764 حالة شفاء و18 وفاة بكورونا في دول خليجية
ذوأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، أنها أجرت 64.110 فحوصات ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، مشيرة إلى تسجيل 262 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 62 ألفاً و966 حالة.

كما أعلنت تسجيل 195 حالة شفاء، لترتفع أعداد المتعافين إلى 56 ألفاً و961 حالة، فيما سجلت حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ أعداد المتوفين 358.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 731 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 64 ألفاً و759 حالة.

وعادت الوزارة لتعلن تأكيد إصابة 668 حالة جديدة، وتسجيل 4 حالات وفاة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 73.068، ومجموع الوفيات 486 حالة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان تسجيل 263 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 82050 مصاباً.

كما أعلنت ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 76720 حالة، بعد تسجيل 596 حالة شفاء جديدة، في حين سجلت اليوم 12 حالة وفاة رفعت الإجمالي إلى 533 متوفياً.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في البحرين، في ساعات الصباح الأولى اليوم، تسجيل 386 حالة إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ 153 حالة لعمالة وافدة، و233 حالة لمخالطين لحالات قائمة، ليبلغ عدد الإجمالي حتى اليوم 46549 حالة.

كما أعلنت تعافي 242 حالة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 41209، إضافة إلى تسجيل وفاة واحدة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 163.
رقم : 879675
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