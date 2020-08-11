وقالت وزارة الأمن إن أعمال التجسس استهدفت مشاريع نووية وعسكرية واقتصادية وتنفيذ أعمال تخريبية في البنى التحتية الإيرانية.



وأكدت الوزارة أن فرق التجسس حاولت بوسائل معقدة واستخباراتية متنوعة جمع معلومات حول مشاريع نووية وعسكرية واقتصادية وبنى تحتية إيرانية.



وأضافت أن تلك الأجهزة حاولت منع إيران من الحصول على التكنولوجيا المتطورة وتشديد العقوبات عليها وخلق تحديات في علاقة طهران مع بعض الدول الصديقة.



وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية، غلام حسين اسماعيلي، أعلن في وقت سابق اعتقال خمسة جواسيس مرتبطين بأجهزة المخابرات الاجنبية.



وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، قال اسماعيلي: تم في الايام الاخيرة القبض على عدد من الجواسيس والعناصر الخائنة من قبل اجهزة الامن الايرانية.



واضاف: تم اعتقال خمسة اشخاص في وزارة الخارجية والصناعة وشركات صنع قطعات الغيار والمساندة في مجال الطاقة ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية، وكان من بين الأشخاص الذين كان اعتقالهم بشكل جيد للغاية متزعم زمرة "تندر" الذي ارتكب اعمالا إرهابية.



وتابع قائلا: والغريب أن الدول التي تدعي حقوق الإنسان أصبحت ملاذات آمنة للإرهابيين ، تأوي الذين تلطخت أيديهم بدماء الابرياء، وتوفر لهم التسهيلات ووسائل الإعلام.