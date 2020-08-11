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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 20:21

الأمم المتحدة ترسل 50 ألف طن قمح إلى لبنان

الأمم المتحدة ترسل 50 ألف طن قمح إلى لبنان
وذكر المكتب في تقرير، إن الشحنة ستساهم في تقليل أية فجوة نشأت عن تدمير صوامع القمح في المرفأ الذي تعرض لانفجار كبير، الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

والجمعة، أعلن البرنامج الأغذية العالمي، أنه سيقدم مساعدات عاجلة لآلاف الأسر اللبنانية التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت، مبديا تخوفه من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بعد الانفجار.

وقال حينها: “الانفجار أدى إلى تلاشي 120 ألف طن متري من المواد الغذائية الأساسية المخزنة في الميناء، بما في ذلك القمح وفول الصويا والفاصوليا ومواد أخرى”.

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 شهيدا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.
رقم : 879706
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