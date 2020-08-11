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الثلاثاء 11 آب 2020 ساعة 21:57

رقم صادم لأعداد اصابات ووفيات فيروس كورونا في لبنان

رقم صادم لأعداد اصابات ووفيات فيروس كورونا في لبنان
أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، "تسجيل 309 حالات جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 7121 حالة".

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 303 حالات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 87". وأشارت الوزارة إلى "أنّها أجرت 5982 فحصًا مخبريًّا لكشف الإصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 1518 فحصًا في المطار".
رقم : 879735
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