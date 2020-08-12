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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 08:44

تيار الحكمة يدين الاعتداء التركي على حرس الحدود العراقي

تيار الحكمة يدين الاعتداء التركي على حرس الحدود العراقي
وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر أمس (11 آب 2020): " ندين قيام الطيران التركي باستهداف منطقة سيد كان بكردستان مما تسبب باستشهاد عدد من المواطنين وقادة حرس الحدود".

وأضاف: "نطالب الحكومة العراقية باتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على السيادة الوطنية وندعو الجانب التركي لاحترام مبادئ حسن الجوار والسياقات المتبعة في العلاقات المتبادلة".
تيار الحكمة يدين الاعتداء التركي على حرس الحدود العراقي
ووصف الناطق باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، الثلاثاء، الاعتداء التركي على حرس الحدود العراقي في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل، وأسفر عن مقتل ضابطين كبيرين في قوات حرس الحدود بأنه "تطور خطير".

وقال الخفاجي في تصريحات صحفية إن "ما حدث اليوم هو اعتداء تركي عبر طائرة مسيرة، مضيفا ان "الحادث أدى لاستشهاد ضابطين كبيرين، وهناك تفاصيل أخرى سيتم التشاور من خلالها مع الإخوة في إقليم كردستان لمعرفة كيف تم الاستهداف وما الذي دفع الجانب التركي".

وكانت خلية الاعلام الامني، أعلنت أمس الثلاثاء، عن وقوع الهجوم التركي الذي على منطقة سيدكان شمال أربيل.

وقالت الخلية في بيان، إن "اعتداء تركيا سافرا جرى من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان وتسببت في استشهاد آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى وآمر الفوج الثالت/اللواء الثاني وسائق العجلة".
رقم : 879773
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