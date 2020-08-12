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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 08:47

حماس: اغلاق معبر "كرم أبو سالم" سلوك عدواني

حماس: اغلاق معبر "كرم أبو سالم" سلوك عدواني
واعتبر الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، في تصريح مكتوب، ان الشعب الفلسطيني في غزة من حقه التعبير عن غضبه واسماع صوته الى العالم الذي لم يحرك ساكنا ازاء استمرار معاناته وأوضاعه المعيشية الانسانية الصعبة.

كما حذر برهوم من تداعيات السلوكيات الصهيونية وقال ان الفعل الشعبي واستخدام أدوات وأشكال النضال للتعبير عن حالة الغضب والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار أمر طبيعي، ونتيجة طبيعية لسياسات الاحتلال العدوانية، وإحكام حصاره لقطاع غزة".

وحذر برهوم من ان المقاومة الفلسطينية لن تقبل بفرض هذا الواقع على أهل غزة، "ولن تتخلى عن واجبها ودورها الوطني والقيمي والأخلاقي تجاه شعبنا وحماية مصالحه".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد اعلنت يوم امس الثلاثاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، وبررت عملها اللاانساني بزعمها انها اغلقت المعبر، ردًّا على إطلاق فلسطينيين البالونات الحارقة باتجاه المستوطنات في محيط غزة.

ويعد معبر كرم أبو سالم هو المنفذ التجاري الوحيد الذي تمر عبره البضائع الى غزة، وان اغلاقه سيسبب المعاناة لاكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وهو مايضسف اعباءا جديدة الى معاناتهم نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ العام 2006.
رقم : 879775
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