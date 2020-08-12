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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 08:51

تخت روانجي : مجلس الأمن سيعارض القرار الأمريكي الجديد

تخت روانجي : مجلس الأمن سيعارض القرار الأمريكي الجديد
وكتب مجيد تخت روانجي في تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء: اضطرت الولايات المتحدة مرة أخرى مع معارضة أعضاء مجلس الأمن ، إلى الانسحاب من مشروع القرار الخاص بالحظر التسليحي على إيران، وقدمت اليوم نسخة أخرى تعد انتهاكا آخرا لقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأكد: أن المسودة الجديدة تشبه في طبيعتها وغرضها السابقة، ومن المؤكد أن مجلس الأمن سيرفض ذلك مرة أخرى.

وقدمت إدارة ترامب، الأسبوع الماضي، مسودة إلى مجلس الأمن بهدف القضاء على اتفاقية دولية وافق عليها مجلس الأمن (الاتفاق النووي)، لتتمكن من اتباع مسار الحظر التسليحي على إيران وكذلك فرض بعض العقوبات الجديدة.

عقد اجتماعات غير رسمية مختلفة مع أعضاء المجلس، بما في ذلك الأوروبيون وغيرهم من الأعضاء غير الدائمين، قاد إدارة ترامب، التي اعتقدت أنها يمكن أن تحقق هدفها من خلال التنمر أو الترهيب أو الرشوة، لاستنتاج مفاده ان تخطي مجلس الأمن لن يكون سهلا.

لذلك، خفضت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قرارها المقترح المكون من 13 صفحة إلى أربع فقرات وطلبت بشدة تمديد نفس القيد في القرار 2231 حتى يتخذ المجلس قرارا بشأنه.

سيكون أمام أعضاء المجلس حتى الساعة 10 صباحا من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لتقديم تعليقاتهم، وبعد ذلك من المحتمل أن تتم عملية التصويت يوم الخميس أو الجمعة.
رقم : 879778
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