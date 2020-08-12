وقالت الوزارة في البيان: "في الساعة 2:45 بعد ظهر الثلاثاء، وفي منطقة برادوست تحديدا، وبينما كانت قوات حرس الحدود التابعة للجيش العراقي منشغلة بملء الفراغات في المناطق الحدودية لإبعاد توترات وتهديدات الحرب عن المنطقة وسكانها، تم استهداف إحدى العجلات التي تقل قوات حرس الحدود من قبل طائرة تابعة للجيش التركي.وأضافت أن القصف أدى إلى مقتل ضابطين هما العميد محمد رشيد سليمان آمر اللواء الثاني لحرس الحدود، والعقيد زبير حالي تاج الدين آمر الفوج الثالث للواء الثاني لقوات حرس الحدود، بالإضافة إلى إصابة العقيد حسام الدين عبد الرحمن حسن.وشددت في بيانها على ضرورة أن يبعد "حزب العمال الكردستاني" وتركيا خلافهما خارج أراضي كردستان والعراق، وأن لا يدفع المواطنون ثمن هذه الصراعات.كما نشرت وزارة داخلية كردستان صورة العميد محمد رشيد سليمان، آمر اللواء الثاني حرس حدود، وصورة العميد زبير حالي برادوستي، آمر الفوج الثالث حرس حدود، اللذين قتلا في القصف الجوي التركي قرب الحدود العراقية التركية في منطقة كردستان العراق.