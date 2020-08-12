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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 08:56

اعلام عبري: رئيس الموساد يجري محادثات مع مسؤولين قطريين

اعلام عبري: رئيس الموساد يجري محادثات مع مسؤولين قطريين
وبحسب تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن رئيس الموساد طلب من القطريين مواصلة تقديم الأموال لحركة حماس في غزة، وذلك على خلفية التوترات التي وقعت مؤخرا بين الكيان وقطاع غزة.

وقالت صحيفة "معاريف" بأن كوهين شارك في الحوار مع القطريين بشكل مباشر لضمان استمرار التمويل لقطاع غزة.

وحسب القناة السابعة للتلفزيون الإسرائيلي، فإن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسعى للتهدئة في الجنوب، وتريد استمرار التمويل لقطاع غزة خلال الأشهر القادمة.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت في فبراير بزيارة رئيس الموساد للدوحة من أجل ضمان استمرار المساعدات القطرية لقطاع غزة.

وتواجه حكومة الاحتلال الاسرائيلي اوضاعا صعبة بسبب زيادة عمليات إطلاق البالونات الحارقة باتجاه الاراضي المحتلة من القطاع في الفترة الأخيرة. وفي الوقت ذاته تشير التقارير إلى أن وزارة الحرب الإسرائيلية تستعد لتشديد الإجراءات ضد حماس في محاولة للضغط على حماس ودفعها للتخلي عن اسلوب اطلاق البالونات كوسيلة لمواجهة الاحتلال.
رقم : 879782
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