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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 09:00

60 حريقًا بـ"غلاف غزة" إثر بالونات العودة

60 حريقًا بـ"غلاف غزة" إثر بالونات العودة
وأوضحت الصحيفة أن عدد الحرائق لم يسجل حتى في ذروة مسيرات العودة وإطلاق البالونات الحارقة خلال عامي 2018 و2019، واصفة هذا اليوم (امس) بـ"غير المسبوق".

ولفتت إلى أن النيران التهمت خلال الأيام الماضية أكثر من 2000 دونم في مستوطنات "الغلاف"، مشيرة كذلك إلى سقوط عشرات البالونات التي كانت تحمل أجسامًا متفجرة أيضا.

في السياق، نقل موقع "0404" العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: إن "حركة حماس أخطأت في استخدام البالونات الحارقة".

وأضاف المسؤول أنه "قد يكون رد فعل الجيش قاسياً في قطاع غزة بعد إطلاق البالونات الحارقة، والتي تسببت بعشرات الحرائق في الغلاف".

وتابع: "رد الفعل هذه المرة سيكون قاسياً ومختلفاً عما عرفوه في حماس حتى الآن".

وبحسب الموقع الإسرائيلي؛ فإن "الجيش الإسرائيلي أجرى خلال الساعات الماضية مشاورات حول طبيعة رد الفعل على الحرائق، وأنه سيتم اتخاذ القرارات قريبًا".

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف موقع بدر التابع للمقاومة جنوب مدينة غزة بصاروخ واحد، بالإضافة إلى قصف موقع ثان (للمقاومة) غرب نتساريم غرب غزة.
رقم : 879786
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