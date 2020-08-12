الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

واقتحمت قوات الاحتلال رام الله وقامت باعتقال ستة مواطنين هم: عزمي سفيان شريتح، وموسى لدادوة، ومحمد وشقيقه سيف لدادوة من قرية المزرعة الغربية شمالًا، وعبد العزيز صبح، وجلال عبد المعز من سلواد شرقًا، وذلك عقب ان داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



كما شملت الاعتقالات طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من بلدة قفين هما:

مصطفى يوسف مصطفى طعمة (40 عاما)، وعماد ابراهيم أسعد طعمة (48 عاما)، وهو أسير محرر أمضى أكثر من 12 عاما في سجون الاحتلال، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.



ومن بيت لحم اعتقلت الشاب أحمد عبد الهادي شمروخ (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الدوحة.