تركيا تهاجم ماكرون وتصفه بـ'طفل مدلل'

وأدلى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بعدد من التصريحات عقب زيارتهما بيروت، على وجه الخصوص، انتقدا فيها الرئيس الفرنسي.

وفي مقابلة مع "خبر تورك"، قال فؤاد أوقطاي:



"لا يجب أن نأخذ ماكرون على محمل الجد. ماكرون هو الطفل المدلل في المنطقة. هناك أيضًا أطفال بالغون يحاولون إظهار أنفسهم. ماكرون هو واحد منهم. تركيا دولة جادة وناضجة وتتصرف بذكاء في العلاقات الدولية ولن تتفاعل مع مثل هذا السلوك. لن نحدد سياستنا الخارجية بالنظر لكلام ماكرون".



بدوره، انتقد جاويش أوغلو تصرفات فرنسا: "هذا في الواقع انعكاس للسياسة الفرنسية لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة. تنظر فرنسا دائمًا إلى هذه المناطق على أنها منصة للمنافسة. نحن نفكر بشكل مختلف. دع الجميع يساعدون بأي طريقة ممكنة، وسنساعدك أيضًا. وصول ماكرون (إلى لبنان)، خطابه هو انعكاس للماضي الاستعماري لفرنسا".