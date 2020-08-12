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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 11:08

بايدن: ترامب يريد حرمان ملايين الأمريكيين من الخدمات الصحية

بايدن: ترامب يريد حرمان ملايين الأمريكيين من الخدمات الصحية
وكتب المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية تدوينة على "تويتر"، يوم الثلاثاء، قال فيها: "لا يجب أن ننسى أنه في ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد، تريد إدارة ترامب أن تقضي على برنامج التأمين الصحي (أوباما كير)، الذي وضعه الرئيس السابق باراك أوباما".

وأضاف: "إنهم يريدون حرمان ملايين الأمريكيين من الخدمات الصحية في الوقت الذي يواجهون فيه ذروة وباء كورونا".

وتابع المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية: "سوف أحمي الأمريكيين وأعمل على التأكد من حصول كل منهم على الرعاية الصحية التي يريدها".

وأصبح جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ويعد أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم، بينما يقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويقول ترامب: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأن بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائبا للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".
رقم : 879816
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