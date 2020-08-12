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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 11:09

تونس تفرض إجراءات جديدة على القادمين من 3 دول

تونس تفرض إجراءات جديدة على القادمين من 3 دول
و سيخضع القادمون من فرنسا وبلجيكا وإيسلندا بموجب الإجراءات التونسية الجديدة لإجراءات وقائية أكبر، اعتبارا من 15 أغسطس الجاري.

واتخذت تونس هذه الإجراءات بعدما انتقلت هذه الدول الثلاث من الفئة "الخضراء" الأقل خطورة، إلى الفئة البرتقالية أي متوسطة الخطورة.

ويجب على كل شخص قادم إلى تونس من البلدان الثلاثة أن يحمل فحص "PCR" سلبيا ضد كورونا، شريطة أن يكون قد أجري قبل 72 ساعة، كما سيخضع القادمون لعزل ذاتي.

وقررت الحكومة التونسية أن تجعل ارتداء الكمامات أمرا إجباريا في بعض الأماكن مثل المطار ومحطة القطار والميناء والمستشفيات والمصحات الخاصة وأسواق "السوبرماركت"، مع تشديد المراقبة في منشآت الترفيه.
رقم : 879817
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