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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 11:18

جزء من مرفأ بيروت عاد للعمل بشكل طبيعي

جزء من مرفأ بيروت عاد للعمل بشكل طبيعي
و في هذا السياق دخلت خلال الايام الماضية عدد من البواخر الي المرفأ بيروت و فرغت حمولتها.

الانفجار في المرفأ لحق اضرار كبيرة بالاقتصاد اللبناني لان المرفأ كان ي}من 70% من مالمداخيل الجمركية و أكثر من 80% من اجمالي الواردات البلد.

لكن بعد الانفجار 80% بعد الانفجار من المرفا ما عاد موجود و 20% متبيقة بمعظمها متضررة و اعادة اعمار تطلب الاموال و الوقت الا أن رغم من الدمار الكبير الذي حل بالمرفأ بيروت بقي محطة الحاويات و ايضا الرافعات بدون اضرارو محططة الحاويات تعتبر بكل المرافي الكبيرة اساس العمل و هي بمثابة عصب الاصلي.

و فيما يتعلق بموضوع المفرأ أعلن ​وزير الاقتصاد​ اللبناني ​راوول نعمة​ في تصريح له اليوم الاربعاء عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بأن مخزون المطاحن في ​لبنان​ من ​الطحين​ هو 32 الف طن بالإضافة لـ 110,000 طن وصلت او تصل خلال أسبوعين، وبالتالي المخزون يكفي لأربعة اشهر. كما ان منظمة WFP ستؤمن مشكورة 17.000 طن من الطحين والتي ستتوزع على المناطق المنكوبة، لا أزمة مخزون ولا أزمة خبز".

ونوه نعمة بأن الاستهلاك الشهري للطحين في لبنان يبلغ 35000 طن.
رقم : 879820
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