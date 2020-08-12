العراقيون يبايعون الحشد.. أمريكا سبب دمار الشعوب

وأكد الناشطون العراقيون من خلال مشاركتهم الوسم، أن الولايات المتحدة سبب دمار الشعوب وتدمير العراق وليبيا وتونس والجزائر والسودان وسوريا ولبنان واليمن وكل ذلك من أجل ضمان أمن "إسرائيل".. كما قال البعض إنه لا يعارض ألحشد الشعبي إلا أمريكي، مستعمر، أو بعثي عميل، أو وهابي.واعتبر بعض المغردين الحشد الشعبي بانه صمام امان العراق والعراقيين. واشار بعض النشطاء الى كلمة لقائد الثورة الاسلامية حيث أكد خلالها: الأمريكيون يثأرون لصنيعتهم داعش من الحشد الشعبي الذي شلّ داعش بتدخله وأستأصله.واشار بعض المغردين الى الاتهامات التي يروجها الاعلام السعودي ضد الحشد الشعبي وحزب الله وقوات المقاومة في المنطقة، كما أكد بعض النشطاء أن كل مايجري بالعراق والمنطقة مخطط اسرائيلي وتنفيذ أمريكي لتدمير كل من يقف ضد الاحتلال الاسرائيلي.وأكد بعض المغردين أن ما يحدث في العراق وفي المنطقة هو نتيجة اطماع امريكا وان الولايات المتحدة لا تحب الحياة الكريمة لشعوب المنطقة وشعوب العالم، حيث طالب بعض النشطاء العراقيين بحماية البلاد بشتى الوسائل.وكتب mohammed في تغريدة: "لتبقى البوصلة الأساسية هو مواجهة أمريكا وإسرائيل #اني_بايعت_الحشد"واشار "علي العبودي" في تغريدة الى الدعم الامريكي للارهاب وتدمير بلدان المنطقة لدعم الاحتلال الاسرائيلي وقال: "أمريكا سبب دمار الشعوب، فقد دمرت العراق وليبيا وتونس والجزائر والسودان وسوريا ولبنان واليمن، وكل ذلك من أجل قرة عينها إسرائيل وكفى #نواف_سلام #اني_بايعت_الحشد"وكتب حساب "أخيل" في تغريدة: "لا حياد في ألحق فعلاً إنك لم تقف مع ألباطل لكن من ألمؤكد أنك خذلت ألحق... ألحشد قضية دين و قضية شعب و قضية كرامة... ألحشد حق فإن لم تقف معه و تنصره فإنت ضده..!! و لا يضد ألحشد إلا أمريكي مستعمر أو بعثي عميل أو وهابي قذر #اني_بايعت_الحشد"كما كتبت "زهراء" في تغريدة: "في بلدي كل حادث سيء يلصق بالحشد في لبنان كل حادث سيء يلصق بحزب الله المحرك واحد اعلام السعودي. #اني_بايعت_الحشد"ويواصل الحشد الشعبي منذ تأسيسه بفتوى الجهاد الكفائي، تطهير الاراضي العراقية من فلول "داعش" الارهابية، لفرض الامن والاستقرار في البلاد، كما نجدهم خلال الاشهر الماضية ايضا في سوح مكافحة كورونا وتضحيتهم بارواحهم في هذا المجال، حيث قاموا بمشاركة في حملات التعقيم وتوزيع المستلزمات الصحية والوقائية. كما ارتدى جزء من قوات الحشد بدلات الخدمة للتصدي للقضايا المهمة والمفصلية التي تهدد المواطنين في المحافظات المختلفة، وبينها أزمة السيول والفيضانات واستعدادات الموسم الزراعي الجديد والمساهمة في الحد من حرائق حقول الحنطة ورفع الألغام والمتفجرات.