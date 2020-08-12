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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 13:02

عقيلة صالح يقترح سرت مقراً للسلطة الموحدة

عقيلة صالح يقترح سرت مقراً للسلطة الموحدة
وأكد عقيلة خلال مقابلة صحافية أنه ناقش مع المسؤول الأمريكي قضية النفط، معلناً عن تحفظه على وجود الميليشيات المسلحة في المنشآت النفطية وعلى أن يكون لها أي شأن بملف النفط، كما أعرب عن رفضه ذهاب إيرادات النفط إلى الميليشيات المسلحة ودفع رواتب المرتزقة.

ووفقاً لقناة 218 الليبية، شدد صالح على ضرورة إيجاد حل سياسي جديد وسلطة جديدة من دون أي وجود تركي في أي معادلة سياسية جديدة داخل ليبيا.

وكان رئيس مجلس النواب قد اتفق مع السفير الأمريكي خلال لقاء جمعهما في القاهرة يوم الإثنين، على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب والسفير الأمريكي في القاهرة، بحثا الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قُدماً في العمل بمبادرة المستشار التي تُوجت بإعلان القاهرة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين".
رقم : 879841
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