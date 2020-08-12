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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 13:05

الادميرال سياري يؤكد استعداد الجيش لاداء مهمات الدفاع البيئي

الادميرال سياري يؤكد استعداد الجيش لاداء مهمات الدفاع البيئي
وفي تصريح ادلى به خلال زيارته التفقدية اليوم الاربعاء للاقسام الجديدة لجامعة العلوم الطبية التابعة للجيش الايراني، اشار الادميرال سياري الى ان الجيش يقدم الخدمات للشعب الى جانب مهامه الموكلة الیه وقال، ان منظومة الصحة والعلاج التابعة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت في كامل الاستعداد لخدمة المواطنين وانجاز الانشطة المتعلقة بالدفاع البيئي.

واضاف، ان الجيش ومنذ الايام الاولى لتفشي فیروس كورونا بذل جهودا واسعة وقيمة واوجد افضل ظروف السلامة في المعسكرات، لاننا بحاجة في الدرجة الاولى الى قوات تحظى بالصحة الجسمية من اجل امتلاك القدرات القتالية اللازمة في مواجهة التهديدات.

واعتبر اوضاع الجيش في مواجهة تفشي فيروس كورونا بانها مناسبة واعرب عن الامل بان تصبح الظروف حتى افضل مما هي عليه الان، واضاف، اننا ومنذ الايام الاولى لتفشي فيروس كورونا تمكنا من تعبئة كل طاقاتنا من اجل مساعدة ودعم المواطنين في انحاء البلاد ومازالت مستمرة لغاية الان.

واكد الادميرال سياري في ختام تصريحه الاستعداد الكامل للقوات المسلحة للدفاع عن البلاد واضاف، ان كل القوات المسلحة وجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد كامل لمواجهة اي تهديد موجه للشعب كما ان القطاع الصحي والعلاجي للجيش في كامل الاستعداد ايضا لخدمة الشعب.
رقم : 879843
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