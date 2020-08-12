العميد حيدري: القوة البرية للجيش مستعدة للقيام بأي مهمة

وخلال لقائه مسؤولي الفضاء الافتراضي في البلاد، قال العميد حيدري: الفضاء الإفتراضي هو فضاء للفرص حتى نتمكن من الاستفادة منه على أفضل وجه للارتقاء بمعنويات افراد القوة البرية.



واوضح أنه من خلال إنتاج محتوى مناسب وأخبار صحيحة، يمكننا إبعاد الأعداء عن الكذب ونشر الشائعات، مضيفا: يتقدم فضاء الأخبار والمعلومات بسرعة، واليوم لدى جيش الجمهورية الإسلامية فرصة جيدة لدخول الفضاء الإفتراضي لإحباط مؤامرات الأعداء لتحقيق مآربهم الشريرة من خلال إنتاج محتوى رائع وأخبار موثوقة.



واشار العميد حيدري الى الاجراءات المتخذة في مجال تحرك القوة البرية للجيش، وقال: اليوم في البعد القتالي، وصلت حركة القوة البرية من 70 إلى 95٪، وفي مجال المدرعات، فان جميع المعدات المجنزرة مؤهلة وجاهزة لأداء أي مهمة.



واختتم قائلا: اتخذت القوة البرية للجيش إجراءات مكثفة في مختلف المجالات التي تحتاج الى أن تكون على علم بشكل صحيح وموثوق من خلال الفضاء الإفتراضي.