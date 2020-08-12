الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 13:12

قناة عبرية تكشف عن صفقات ‘‘إسرائيلية‘‘ فاشلة لتهجير الفلسطينيين

قناة عبرية تكشف عن صفقات ‘‘إسرائيلية‘‘ فاشلة لتهجير الفلسطينيين
وأوضحت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الثلاثاء، أن "حرب حزيران 1967، حولت إسرائيل إلى قوة صاعدة على المستوى العالمي، حيث تضاعفت الأراضي التي كانت تحت سيطرتها، وكذلك المشاكل أيضا".

وتابعت: "مع سعادة إسرائيل بالسيطرة على مرتفعات الجولان، والضفة الغربية، والقدس وقطاع غزة، إلا أنها حملت معها تحديات جديدة من خلال تضاعف عدد السكان العرب الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية ثلاث مرات، وتمت إضافة مليون نسمة إليها، بعضهم من اللاجئين الذين رُحلوا خلال حرب 1948".

وبحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي، فقد "كانت هناك خطة باراغواي، التي لا تزال تختمر في مكتب رئيس الوزراء في حينه ليفي إشكول، ولم تكن الخطة الوحيدة، حيث نفذت إسرائيل سلسلة من الخطط الفاشلة بشكل خاص لنقل الفلسطينيين من غزة إلى الضفة الغربية".

ونوهت القناة إلى أن "إحدى الخطط لحل قضية اللاجئين التي ظهرت في تلك الأيام؛ كانت إقامة مستوطنة زراعية فلسطينية في العريش بسيناء، حيث سيعيش حوالي 50 ألف فلسطيني"، مضيفة أنه "إلى جانب الأفكار العامة، تمت صياغة صفقة أخرى، وهي خطة لنقل 60 ألف فلسطيني بعيدا عن الشرق الأوسط إلى باراغواي في أمريكا الجنوبية".

وأشارت القناة إلى أن "بروتوكولات الجلسة التي عقدت في أيار/ مايو 1969، أظهرت أن اللجنة الوزارية لمناقشة الخطة السرية المتفق عليها بين رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد آنذاك تسفي زامير والسلطات في باراغواي، تمت بحضور غولدا مائير وزامير، إضافة لنائب رئيس الوزراء إيغال ألون، والوزير يسرائيل برزيلاي العضو عن حزب مابام".
رقم : 879847
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
12 آب 2020
انفجار بيروت يجمع فلسطين ولبنان على قلب واحد
انفجار بيروت يجمع فلسطين ولبنان على قلب واحد
12 آب 2020
ظريف: على العالم أن يقف بوجه الانتهاكات الأمريكية
ظريف: على العالم أن يقف بوجه الانتهاكات الأمريكية
12 آب 2020
من جديد ..غزة تبحث عن نفسها بين ركام الحصار
من جديد ..غزة تبحث عن نفسها بين ركام الحصار
12 آب 2020
وزارة الأمن الإيرانية: فككنا 5 خلايا تجسس يقف وراءها الموساد و"CIA"
وزارة الأمن الإيرانية: فككنا 5 خلايا تجسس يقف وراءها الموساد و"CIA"
11 آب 2020
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
11 آب 2020
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
11 آب 2020
الأهداف الخفية وراء المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت
الأهداف الخفية وراء المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت
11 آب 2020
لبنان.. استقالة حكومة دياب وعودة
لبنان.. استقالة حكومة دياب وعودة 'الستاتيكو' القديم
11 آب 2020
الاركان الايرانية تصدر بيانها الأول بشأن الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي
الاركان الايرانية تصدر بيانها الأول بشأن الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي
11 آب 2020
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
10 آب 2020
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
10 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس