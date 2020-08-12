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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 13:14

محافظ بيروت طلب إخلاء العقارات التي تشكل خطراً على شاغليها

محافظ بيروت طلب إخلاء العقارات التي تشكل خطراً على شاغليها
وأفادت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​ اليوم الاربعاء بعد الكشف الذي أجرته الدائرة الفنية في مصلحة الهندسة في منطقتي ​الرميل​ و ​المدور​ على عدد من الأبنية المتضررة من جراء انفجار ، تبين ان الوضع الإنشائي لتلك الأبنية بات يشكل خطراً على شاغليها والمارة وعلى ​السلامة العامة.

و طلب محافظ بيروت من قيادة ​شرطة بيروت​ في ​قوى الأمن الداخلي​ الإيعاز لمن يلزم لإخلاء كامل الأبنية القائمة على العقارات المذكورة أعلاه، ومنع المرور ضمن الشوارع والأملاك العامة المحيطة بها بصورة مؤقتة ولحين التأكد من رفع الخطر.

من ناحية أخرى، وبعد الكشف الذي أجرته الدائرة الفنية المختصة في مصلحة الهندسة في بلدية بيروت على عدد من الأبنية القائمة على العقارات رقم (4)،(32)،(493)،(112) من منطقة الرميل، تبين وجود أجزاء منها آيلة للسقوط الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة المارة والسلامة العامة.

وعليه، وعملاً بأحكام المادة 205 معطوفة على المادتين 194و197 من القانون رقم 1990/17، كلف المحافظ عبود شرطة بيروت منع المرور على الأرصفة والفسحات المحيطة بتلك العقارات، وإقفال الطريق أمامها بصورة مؤقته ولحين التأكد من رفع الخطر 

يذكر نتيجة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 اغسطس هناك 40 بناء مددا بالسقوط و أكثر من 8000 وحدة سكنية تضررت و أكثر من 300 الف شخص لبناني اصبحوا بلا مأوى.
رقم : 879849
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