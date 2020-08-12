ايران .. 2510 إصابات جديدة بكورونا والمتعافين 290 ألف شخص

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية اليوم الاربعاء تم تسجيل 2510 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 333 الف و699 إصابة مؤكدة.



واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1089 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفتت لاري الى تعافي 290 ألف و 244 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 3940 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.



واشارت الى تسجيل 188 حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس كوفيد 19 في غضون الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 18988 حالة وفاة.



وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية انه تم اجراء مليوني و763 ألف و225 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.



واوضحت ان محافظات طهران ، مازندران، قم، كلستان، آذربیجان شرقي، خراسان رضوي، خراسان شمالي، البرز، اصفهان، كرمان،اردبيل، سمنان، مركزي، يزد، وكيلان في حالة حمراء، ومحافظات فارس، ایلام، لرستان، هرمزكان، زنجان، قزوین، آذربايجان غربي، بوشهر، همدان، جهارمحال وبختیاري، وکهكيلوية وبویر احمد في حالة الانذار.