?>?> لافروف: هدف الجهود في ليبيا استعادة سيادة الدولة - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 13:41

لافروف: هدف الجهود في ليبيا استعادة سيادة الدولة

لافروف: هدف الجهود في ليبيا استعادة سيادة الدولة
نقلت مصادر عن لافروف قوله، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: “لدينا أيضا مصلحة مشتركة في حل الوضع في ليبيا.. ونؤكد مجدداً على القواسم المشتركة بين مقاربات روسيا وألمانيا فيما يتعلق بالحل السياسي لهذا الصراع على أساس المبادئ التي وردت في الوثائق الختامية لمؤتمر برلين التي أكدها قرار مجلس الأمن الدولي”.

وحول موضوع الهدف من الجهود المستمرة التي تبذل من اجل ليبيا قال لافروف : “نحن ننطلق من أن الهدف النهائي لجميع جهودنا يجب أن يكون استعادة سيادة الدولة ووحدة الأراضي الليبية، التي انتهكت بشكل صارخ نتيجة مغامرة الناتو في عام 2011 في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي”.
رقم : 879854
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
12 آب 2020
انفجار بيروت يجمع فلسطين ولبنان على قلب واحد
انفجار بيروت يجمع فلسطين ولبنان على قلب واحد
12 آب 2020
ظريف: على العالم أن يقف بوجه الانتهاكات الأمريكية
ظريف: على العالم أن يقف بوجه الانتهاكات الأمريكية
12 آب 2020
من جديد ..غزة تبحث عن نفسها بين ركام الحصار
من جديد ..غزة تبحث عن نفسها بين ركام الحصار
12 آب 2020
وزارة الأمن الإيرانية: فككنا 5 خلايا تجسس يقف وراءها الموساد و"CIA"
وزارة الأمن الإيرانية: فككنا 5 خلايا تجسس يقف وراءها الموساد و"CIA"
11 آب 2020
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
11 آب 2020
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
11 آب 2020
الأهداف الخفية وراء المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت
الأهداف الخفية وراء المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت
11 آب 2020
لبنان.. استقالة حكومة دياب وعودة
لبنان.. استقالة حكومة دياب وعودة 'الستاتيكو' القديم
11 آب 2020
الاركان الايرانية تصدر بيانها الأول بشأن الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي
الاركان الايرانية تصدر بيانها الأول بشأن الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي
11 آب 2020
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
10 آب 2020
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
10 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس