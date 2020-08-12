الجيش الايراني يزيح الستار عن أنظمة علاج متنقّلة

وبحسب قسم العلاقات العامة في الجيش الايراني، شارك في مراسم الافتتاح الدكتور محمد رضا شانه ساز نائب وزير الصحة ورئيس إدارة الغذاء والدواء الوطنية الايرانية، كما تمّ افتتاح قاعة إدارة الأزمات التابعة لقسم الصحة والإغاثة والعلاج والتعليم الطبي في الجيش.



وتعد جامعة العلوم الطبية بالجيش الإيراني إحدى الجامعات التابعة لوزارة الصحة والتعليم الطبي وتقع في طهران وتحظى بجميع المرافق التعليمية والبحثية اللازمة ويعمل فيها أساتذة ذوي خبرة في العلوم الطبية بدرجة أستاذ ، وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد في مجال الطب ، وتضم أقسام طب الأسنان ، والتمريض ، وغرف العمليات الجراحية ، والتخدير ، والتصوير الشعاعي ، وطب الطوارئ ، والتكنولوجيا الصحية (HIT). ويقبل الطلاب وفق شروط خاصة واجتياز مراحل مختلفة بما في ذلك المقابلة والاختبار وغيرها.

وتتوفر في الجامعة حالياً دورات تخصصية في سبعة مجالات: الطب الباطني والجراحة والتخدير والطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والأشعة وطب الطوارئ وطب الفضاء ، وسيتم إضافة مجالات تخصصية أخرى إلى الجامعة قريبًا.



وتمت الموافقة على إنشاء كلية الطب التابعة لجيش جمهورية إيران الإسلامية في الدورة السادسة والستين لمجلس تطوير الجامعات الطبية في عام 1993 ، وصدر تصريح قبول طلاب الطب في العام نفسه ، تم قبول الدفعة الاولى من طلاب هذه الكلية في مجال الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل ، وفي عام 1994 افتتحت كليات الطب والتمريض والطب المساعد، حيث بدأت الجامعة أنشطتها بشكل رسمي.