?>?> هام للسوريين.. غدا إجراء مسحات كورونا للراغبين بالسفر - اسلام تايمز
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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 15:51

هام للسوريين.. غدا إجراء مسحات كورونا للراغبين بالسفر

هام للسوريين.. غدا إجراء مسحات كورونا للراغبين بالسفر
وقالت الوزارة: نبلغ المواطنين الراغبين بإجراء المسحات الخاصة بتحليل “PCR” لتشخيص فيروس كورونا بداعي السفر إلى الخارج أن إجراء المسحات سيتم اعتباراً من يوم غد الخميس الـ 13 من آب في مدينة الجلاء الرياضية واعتباراً من يوم الأحد الـ 16 من آب الجاري في مدينة تشرين الرياضية بدمشق وذلك بدلا من المراكز الصحية التي اعتمدت سابقاً.

ويمكن للمواطنين الراغبين بإجراء المسحة وفق البيان التوجه غداً إلى مدينة الجلاء مدخل المسبح منذ الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تخفيف الضغط الحاصل على المراكز المعتمدة سابقا لتعود إلى تقديم خدماتها الاعتيادية للمراجعين بيسر وسهولة.

وكانت وزارة الصحة حددت خلال الشهر الماضي ثمانية مراكز صحية بدمشق لإجراء المسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا لتسهيل أمور المواطنين الراغبين بالسفر إلى الخارج برا أو جوا عبر مطار بيروت.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغت 1327 شفيت منها 385 وتوفيت 53 حالة.
رقم : 879875
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