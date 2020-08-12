?>?> قسد تختطف عدداً من المدنيين بريف الحسكة - اسلام تايمز
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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 15:55

قسد تختطف عدداً من المدنيين بريف الحسكة

قسد تختطف عدداً من المدنيين بريف الحسكة
وذكرت مصادر أهلية من ريف الحسكة الجنوبي أن مجموعات قسد اختطفت عدداً من الشباب في مدينة الشدادي والقرى المجاورة لها لاقتيادهم إلى معسكرات التدريب الخاصة بما يسمى “واجب الدفاع الذاتي” لزجهم في صفوف تلك المجموعات قسراً.
وكانت مجموعات قسد اختطفت أمس 9 مدنيين من بلدة سويدان جزيرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعات قسد تسعى إلى إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود الإدارية بين ريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشمالي للضغط على المدنيين واعتقال بعض أبناء العشائر العربية الذين خرجوا بمظاهرات احتجاجا على ممارساتها الاجرامية والقمعية.

وتشهد مناطق بريفي دير الزور والحسكة مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي و قسد التي امعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

من جهة اخرى، حمّلت قبيلة العقيدات في سوريا مايسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة مسؤولية ما يجري في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسلطة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من فوضى أمنية وتجاوزات بحق المدنيين وتردي الواقع المعيشي، مطالبةً بلجنة تحقيق مختصة لمعرفة ملابسات اغتيال أحد أبرز وجهائها أخيراً.
رقم : 879876
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