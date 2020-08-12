الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 17:37

الاردن يسجل 12 اصابة جديدة بكورونا حتى صباح الاربعاء

الاردن يسجل 12 اصابة جديدة بكورونا حتى صباح الاربعاء
وقال الرزاز خلال حضوره جانبا من اجتماع لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات اليوم الاربعاء، إن هذه الاصابات تضاف الى الحالات الـ 13 التي تم الاعلان عنها بعد عصر أمس ليصبح مجموع الحالات المحلية المسجلة منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم 25 حالة محلية.

وأكد ان هذا يشكل مصدر قلق، وعلينا ان نتحقق من مصادر الاصابات وغالبيتها من مركز حدود جابر واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع انتشارها.

وقرر وزير الداخلية سلامة حماد بناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات إغلاق مركز حدود جابر بين الأردن وسوريا مدة اسبوع اعتبارا من يوم غد الخميس.

هذا وقد أعلنت مديرية الأمن العام الارجنية، عن بدء إعادة الانتشار الأمني في الأسواق والمنشأت الحيوية؛ وذلك تطبيقًا لتنفيذ أمر الدفاع رقم 11 لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير القيادة والسيطرة في الامن العام العميد رامي الدباس، خلال إيجاز صحفي من رئاسة الوزراء امس الثلاثاء، إن المديرية ستقوم بمراقبة التزام المواطنين بحظر التجول، والتزام المنشآت التجارية بمواعيد الفتح والاغلاق.
رقم : 879881
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
روحاني: أميركا وأذنابها فشلوا في خلق الأزمات في ايران
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
تحركات غير متوقّعة من قبل دول مجلس التعاون !!
12 آب 2020
انفجار بيروت يجمع فلسطين ولبنان على قلب واحد
انفجار بيروت يجمع فلسطين ولبنان على قلب واحد
12 آب 2020
ظريف: على العالم أن يقف بوجه الانتهاكات الأمريكية
ظريف: على العالم أن يقف بوجه الانتهاكات الأمريكية
12 آب 2020
من جديد ..غزة تبحث عن نفسها بين ركام الحصار
من جديد ..غزة تبحث عن نفسها بين ركام الحصار
12 آب 2020
وزارة الأمن الإيرانية: فككنا 5 خلايا تجسس يقف وراءها الموساد و"CIA"
وزارة الأمن الإيرانية: فككنا 5 خلايا تجسس يقف وراءها الموساد و"CIA"
11 آب 2020
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
اللواء سلامي: الجهاد في حرس الثورة جار بلا إنقطاع
11 آب 2020
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
باقري: اصابات كورونا بالقوات المسلحة اقل من المعدل العام
11 آب 2020
الأهداف الخفية وراء المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت
الأهداف الخفية وراء المطالبة بتحقيق دولي في انفجار بيروت
11 آب 2020
لبنان.. استقالة حكومة دياب وعودة
لبنان.. استقالة حكومة دياب وعودة 'الستاتيكو' القديم
11 آب 2020
الاركان الايرانية تصدر بيانها الأول بشأن الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي
الاركان الايرانية تصدر بيانها الأول بشأن الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي
11 آب 2020
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
المقاومة اللبنانية واستعادة السيادة بدلاً من الدولة
10 آب 2020
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
هل تتحقق وعود ماكرون خلال زيارته إلى بيروت؟
10 آب 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس