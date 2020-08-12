الوفاء للمقاومة: الوطن قادر دائماً على النهوض بإرادة المخلصين من أبنائه

أعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة"، ان "الوطن قادر دائماً على النهوض بإرادة المخلصين من أبناءه وهو ما أثبتته التجارب بتحرير ​لبنان​ والانتصار على العدو ودحر ​الارهاب​"، مشيرة الى ان "الأولوية الوطنية اليوم هي لاغاثة ​مدينة بيروت​ المنكوبة والبحث عن ​المفقودين​ ومداواة الجرحى الذي سقطوا جراء الانفجار وايواء من فقدوا مساكنهم وإعادة الإعمار وكشف الحقائق المرتبطة بهذه الكارثة".



وتوجهت الكتلة بـ"الشكر إلى رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​حسان دياب​ والوزراء الذين بذلوا وسعهم خلال الاشهر الماضية"، داعية الى "ضرورة الإلتزام بالتوجيهات من قبل الجهات المعنية فيما يخص إحياء مجالس ​عاشوراء.