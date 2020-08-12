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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 17:42

الصحة اللبنانية تحذّر من التفشي السريع لكورونا

الصحة اللبنانية تحذّر من التفشي السريع لكورونا
حذّر رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، من "التفشّي السريع لفيروس "كورونا" المستجد، مترافقًا مع عدم التزام الإرشادات الوقائيّة مِن وضع ​الكمامة​ إلى التباعد الإجتماعي والتعقيم، وكذلك إقامة المناسبات الإجتماعية (أفراح-أحزان) بدون أدنى مستوى من التدابير الوقائيّة".

ودعا في تصريح، إلى "التنبّه لعدم قدرة ​المستشفيات الحكومية​ والخاصّة على استقبال المصابين بـ"كوفيد 19"، خصوصًا الّذين يحتاجون الدخول إلى قسم العناية المركّزة، وذلك لعدم وجود أسرّة كافية في هذه الأقسام، بعد المأساة الإنسانيّة الّتي حلّت ب​لبنان​ من جراء إنفجار المرفأ، فأقسام العناية مليئة بالجرحى الّذين قد يحتاجون إلى البقاء في المستشفى لفترة طويلة، وقد يؤدّي ذلك إلى عدم استيعاب المستشفيات المرضى المصابين بـ"كورونا".

وأشار عراجي إلى أنّ "الاتفاق مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، على تخصيص أكثر من مستشفى ميداني لمرضى "كورونا"، خصوصًا وأنّ رئيس مجلس إدارة "​مستشفى بيروت الحكومي​" الدكتور ​فراس الأبيض​ أعلن امتلاء قسم "كورونا" في المستشفى، وهذا مؤشّر خطير، بعد تزايد أعداد المصابين بالفيروس وإرتفاع حالات الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية".
رقم : 879883
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