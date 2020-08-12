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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 17:45

العراق يتوعد بالرد على الاعتداء التركي

العراق يتوعد بالرد على الاعتداء التركي
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح لقناة العراقية الرسمية إن هناك عناصر قوة بيد العراق في تعامله مع تركيا، ومنها معدل الميزان التجاري الذي يزيد عن 16 مليار دولار سنوياً، وعشرات الشركات التركية في العراق، إضافة إلى العلاقات الدولية والعمق العربي الذي يتمتع به العراق.

وتابع الصحاف، عمليات مثل هذه العملية تزعزع الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أنه عندما نتعاطى مع التجاوزات والاعتداءات دبلوماسياً، فإن ذلك لا يعني عدم قدرة العراق على الحلول.

ولفت المتحدث باسم الخارجية العراقية إلى وجود تنسيق بين وزارة الخارجية والرئاسات الثلاث حول الاعتداء التركي الأخير.

وقال الصحاف: نحن نؤكد المبدأ الدستوري، وألا تُستخدم الأراضي العراقية ممراً لدور الجوار.

وتابع: نرفض وبأشد العبارات أن تتحول الأراضي العرقية مسرحاً للعمليات العسكرية.
وشنت طائرة مسيرة تركية هجوما على الحدود العراقية، أسفر عن مقتل 5 عراقيين، بينهم قادة من حرس الحدود العراقي، أمس الثلاثاء.

كما أعلنت وزارة الخارجية العراقية، صباجح اليوم الاربعاء إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى البلاد.

من جانبه، قال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي، يحيى رسول لن نتسامح مع هدر الدم العراقي.
رقم : 879884
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