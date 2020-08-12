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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 17:47
عارض صحي يصيب الرئيس الاسد أثناء كلمته امام اعضاء مجلس الشعب
وأضاف: تتابعون كلمة السيد الرئيس بشار الأسد أمام أعضاء مجلس الشعب والتي تخللها توقف لبضع دقائق ناتج عن حالة هبوط ضغط طفيفة أصابت السيد الرئيس قبل ان يعود ليستأنف الكلمة بشكل طبيعي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
879885
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