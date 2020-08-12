عارض صحي يصيب الرئيس الاسد أثناء كلمته امام اعضاء مجلس الشعب

دمشق (اسلام تايمز) - قال التلفزيون السوري انه سيتم بث كلمة للرئيس بشار الاسد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء (بتوقيت دمشق) على الإعلام الوطني ومنصات رئاسة الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي.