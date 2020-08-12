وزير الصحة: اللقاح الايراني لكورونا على اعتاب التقييم السريري

وقال نمكي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، هنالك الكثير من الكلام حول لقاح كورونا في العالم لكننا لم نصل الى نتيجة مقبولة في هذا المجال.



واضاف، ان مثل هذا الفيروس لم يظهر لحد الان وبالتالي فان اللقاح له تعقيداته الخاصة به، وهنالك شكوك حول الوقت الذي سينزل فيه اللقاح الى السوق وما هي فترة الامان من الاصابة التي يوفرها للشخص.



وتابع وزير الصحة، لقد شاركنا في الجمعية الدولية لمنظمة الصحة العالمية ووضعنا سلة الشراء لنتمكن من شراء اللقاح اينما تم عرضه في العالم.



وقال نمكي، انه على وسائل الاعلام التوعية بانه ما لم يتوفر اللقاح المؤثر فان الاسلوب الاكثر تاثيرا في الوقاية هو غسل الايدي والتزام التباعد الاجتماعي والتوصيات الصحية الاخرى.



واوضح وزير الصحة، انه وبغية الا نتخلف عن العالم فقد بادرنا مع الشركات المعرفية وشركة "رازي" ومعهد "باستور" لصنع اللقاح معا ويمكنني القول اليوم بان لقاحنا قد تجاوز الاختبار البشري تقريبا في 3 او 4 حالات من التعاون المشترك وسيتجه قريبا نحو التقييم السريري.

