السيد نصرالله يلقي كلمة الجمعة بمناسبة ذكرى انتصار تموز

وذكرت مصادر ان الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله سيلقي كلمة مساء الجمعة في الساعة ‏الثامنة والنصف مساء حسب توقيت بيروت.



وكان الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله قد القى كلمة متلفزة يوم الجمعة الماضية غداة انفجار مرفا بيروت الاسبوع الماضي، قال فيها: أننا أمام فاجعة كبرى بكل المعايير، وأمام حادث له نتائج انسانية كبيرة وتداعيات اجتماعية وصحية واقتصادية تحتاج إلى تعاط استثنائي على كل الصعد.



ولفت سماحته إلى حضور مؤسسات حزب الله وأطره واتحاد وبلديات الضاحية الذين لم يقصروا بشيء، مجدداً التأكيد على أن كل قدرات وإمكانيات حزب الله هي تحت تصرف الدولة والشعب، ومعلنًا استعداد حزب الله للمساهمة في مشروع إيواء العائلات المشردة وتأمين مساكن بديلة لها.