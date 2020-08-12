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الأربعاء 12 آب 2020 ساعة 18:21

العراق.. الأمن النيابية تطالب تركيا باعتذار عن اعتدائها

العراق.. الأمن النيابية تطالب تركيا باعتذار عن اعتدائها
وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر إن تركيا تتمادى في العراق واحتلت الشريط الحدودي بين البلدين وتوغلت مسافة 15 كم لداخل العراق بحجة مكافحة نشاط حزب العمال وهذا الامر غير مقبول لان خرق للسيادة.

وأضاف إن القصف التركي أمس الذي استهدف قوات حرس الحدود مدان وانتهاك صارخ، القوات كانت تتحرك لسد ثغرة بطول 50 كم عبر نقاط تفتيش واقتربوا من منطقة اعتبرها الأتراك محرمة لإنها تفصل القوات العراقية عن التركية مسافة 10 كم رغم أنها بالداخل العراقي.

وشدد على ان تركيا مطالبة بتقديم اعتذار لإنه اعتداء صارخ واستهدف قوات عراقية بهمجية، ولا تفاوض مع الجانب التركي الا بعد انسحابه والجلوس على طاولة الحوار دليل ضعف عراقي لا ينبغي أن يتم.

ولفت الى ان تواجد حزب العمال لا يبرر التوغل التركي، العراق يرفض هذا التواجد ولا يدعمه ولا يريد له ان يستمر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأربعاء، إن العمليات المشتركة تعتبر الاعتداء التركي على القوات العراقية عملا عدوانياً، مؤكداً قدرتها على التعامل مع أي خطر يواجه العراق.

وذكر الخفاجي في حديث متلفز، أن قيادة العمليات المشتركة، تعقد اجتماعات مهمة مع إدارة كردستان العراق لمعرفة أسباب الاعتداء التركي على قوات حرس الحدود العراقية.

وتابع الخفاجي، أن العمليات المشتركة تلتزم بما يصدر عن القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أن "وزير الدفاع التركي كان سيناقش موضوع حزب العمال الكردستاني خلال زيارته الملغاة إلى بغداد.
رقم : 879896
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